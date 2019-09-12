تراند اليوم : مكتشف النجوم.. وفاة مخرج شهير بعد صراع مع السرطان...

بعد معاناته مع مرض السرطان ، توفي مساء أمس الاربعاء المخرج سيمون أسمر عن عمر يناهز 76 عاماً بعد مسيرة حافلة بالنجاحات وإطلاق النجوم وإخراج أهم البرامج.
وفي اتصال هاتفي مع المستشفى التي يتلقى فيها سيمون أسمر العلاج أكدوا خبر وفاته بعدما ساء حاله في الأيام الماضية وصراعه مع مرض السرطان لفترة طويلة وعانى من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات اصابت ايضاً الكلى، حسب صحف محلية.
ومع رحيل أسمر يكون لبنان طوى صفحة مبدع صنع جيلا بأكمله من الفنانين.
ويعتبر اسمر مُكتشف بعض من أشهر الفنانين العرب مثل وائل كفوري و رامي عياش وإليسا ونوال الزغبي وغيرهم من خلال برنامجه الشهير استديو الفن.