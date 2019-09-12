تراند اليوم : "أحلام" تكشف مفاجأة عن علاقتها بـ "راغب غلامة" خلال مشاركتهما في "ذا...



كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن "برومو" الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" على قناة "mbc"، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وظهر في البرومو مشاكسات بينها وبين المطرب اللبناني راغب علامة. وقالت أحلام، إنها لن تتصالح مع "راغب": "صُلح مع راغب علامة"‘.

كان هذا ردًّا على استفزاز "راغب" لها، إذ اتضح أن إحدى المواهب صعدت المسرح وغنت للمطربة أحلام، فرد المطرب اللبناني قائلًا: "غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني".

وكان "راغب" توعد "أحلام" بــ "الضرب" ردًا على مقلب لها معه، خلال الموسم الخامس والجديد من "ذا فويس".

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وقال "راغب" في تصريحات إلى برنامج "trending" على شبكة "mbc"، إن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدًا أن يرد لها المقلب، موجها رسالة لها: "راددلك الضرب وسيكون بالمكان المناسب..أنا راغب والأجر على الله".

وأكد أنه وافق سريعًا على المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، ولم يتردد بسبب وجود أحلام.

وأوضح أن الخلاف بينه وبين أحلام لم يكن شخصيًا كما تصوره البعض، بل كان خلافًا في العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، لكن علاقتهما الشخصية جيدة وهو يكن لها كل الود والاحترام.

وأشعل "راغب"، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تغير مظهر "أحلام" بشكل كبير، قائلاً: "أحلام تغيرت قلبا وقالبا وركزت على الاختلاف في شكلها".

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— A7lam أحلام