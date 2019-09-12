رئيس "مايكروسوفت" يكشف مفاجأة عن تايلور سويفت في كتابه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 10:39 صباحاً - عرف عن مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت Taylor Swift مقتها للعنصرية والتمييز واستغلال حقوق الملكية الفكرية،لهذا لم تصمت حين تم استغلال إسمها الثاني في روبوت دردشة للذكاء الإصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية.



مفاجأة عن تايلور سويفت في كتاب براد سميث الجديد



وكشف رئيس شركة "مايكروسوفت " الأمريكية للبرمجيات،براد سميث،مفاجأة عن نجمة البوب الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت،وذلك في كتاب جديد صادر له.



وقال إن تايلور سويفت "29 عاماً" هددت بمقاضاة الشركة، وذلك بعد إطلاق الأخيرة لروبوت دردشة تفاعلي يعمل بنظام الذكاء الصناعي، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية،و"سبوتنيك".



إطلاق "تاي" على روبوت الدردشة يثير استياء تايلور



وأشار إلى أن أسباب الخلاف بين المطربة الأمريكية تايلور سويفت و"مايكروسوفت" تعود لعام 2016 ،وذلك لأن اسم الروبوت هو "تاي"، وهو أحد الألقاب التي اشتهرت بها تايلور سويفت، وسجلته بصورة رسمية وقانونية،الأمر الذي اعتبرته انتهاكا للحقوق الملكية الفكرية والتجارية، وكان سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.

Advertisements



وقال براد سميث في كتاب "Tools and Weapons" (أدوات وأسلحة) ،إنه أثناء تناوله طعام العشاء خلال إجازة، تلقى بريداً إلكترونياً من محامي في بيفرلي هيلز، عرّف نفسه فيه بأنه يمثل تايلور سويفت، وأوضح أن اسم "تاي" يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموكلته، وهو ما يخلق علاقة زائفة ومضللة بين المطربة الشهيرة وروبوت الدردشة، كما أنه ينتهك القوانين الفيدرالية".



السبب الحقيقي لغضب تايلور



ولكن براد سميث أوضح أن السبب الرئيسي وراء غضب تايلور سويفت، هو التغريدات العنصرية المسيئة، التي استخدمها روبوت "مايكروسوفت"، خلال تفاعله مع المستخدمين، والتي كانت تدعم سياسات الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،المرشح وقتها للرئاسة، كما أنها روجت للنازية.

وأضاف سميث أن الشركة سارعت بإيقاف روبوت الدردشة وسحبه من السوق بعد ساعات من إطلاقه.



وأكد رئيس "مايكروسوفت" أن الواقعة علمته ضرورة توفير ضمانات أقوى للذكاء الصناعي.



وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" أنها اتصلت بمتحدث لتايلور سويفت، من أجل التعليق على رواية براد سميث، وما إذا كان قد تم حل المشكلة بما يرضيها، ولكنها لم تكن متاحة على الفور للتعليق .

إقرئي أيضاً

فيديو: كيم كارداشيان تنهار وتخشى أن تكون مصابة بمرض قاتل

فيديو: جنيفر لوبيز تنجو من الموت في العرض الأول لأحدث أفلامها

كريسي تيغان وزوجها يخوضان معركة كلامية مع ترامب