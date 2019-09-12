خطأ مصفف شعر يضع ألين دي جينيريس في أزمة كبيرة

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كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - فاجأت الإعلامية الاميركية ألين دي جينيريس مؤخراً المشاهدين بظهورها بقصة شعر قصيرة جداً عن ما هو معتاد، وبعد الكثير من التساؤلات أفصحت ألين عن ما حصل معها ودفعها إلى قصّ شعرها الأشقر إلى هذه الدرجة القصيرة.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت ألين إنّها أرادت تسريحةً جديدةً لشعرها، فالتجأت إلى حلاقٍ جديد. لكن لم ينجح هذا الأخير في تحضير اللّون الذي ترغب فيه.
وبعد ساعتين ونصف الساعة من المحاولة، انتهى بها الأمر بلونٍ غير متوقّع، ولم تكن راضية على النتجية، مما إضطر بالحلاق إلى محاولة صبغَه من جديد، إلّا أنّ الأمر زاد سوءًا، ما أدّى إلى تعدّد الألوان في شعرها. فغسله الحلّاق قائلاً: “في كلّ مرّة يُغسل فيها، سيتحسّن الأمر”. إنّما شعر إلين راح يتساقط بكل معنى الكلمة، فاضطرت إلى حلقه.
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