كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مطبخ بأحد المطاعم الشعبية يبرز كيف تصبح أكياس السلطة المقدمة مع الطعام “منتفخة”. وظهر في المقطع اثنان من العمالة الوافدة في أحد المطاعم خلال تجهيزيهم أكياس السلطة أحدهما يعبئ الكيس والآخر يقوم “بنفخ” الهواء فيه حتى يبدو منتفخاً ومن ثم ربطه على هذا الحال، وهو ما يتكرر في كثير من المطاعم – الشعبية منها بشكلٍ خاص -.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فيديو يوضح سر انتفاخ “كيس السلطة” في “مطاعم الكبسة” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.