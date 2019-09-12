وسط حالة من الهلع.. “نتنياهو” يهرب من تجمع انتخابي بإسرائيل بسبب قصف صاروخي فلسطيني

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - هرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من تجمع انتخابي لحزب “الليكود” بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “13 العبرية”، لحظة خروج “نتنياهو” من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود، وسط حالة من الهلع في القاعة.

وأكدت وسائل إعلام -وفقًا لروسيا اليوم-، أنه وفي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددًا من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار.