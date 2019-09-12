شاهدوا أمير عسير يحاول إقناع مسنة تسكن في بيت حجر بالسكن في قصره: نحن ارتقينا لك

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تناقل عدد من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، برفقة الشيخ علي الحياني، شيخ قبيلة بني زيد بمركز حسوة، وهو يحاول إقناع مسنة بتوفير سكن لها في قصر أمير المنطقة، ويصطحبها لمستشفى عسير المركزي، ويؤمِّن لها السكن والرعاية المناسبة.

وتفصيلاً، ظهر في مقطع الفيديو الحياني وهو يحاول إقناع المسنة بقوله: “الأمير ينزل للمسكين”، في دلالة للنزول من أبها لتهامة؛ ليصحح له الأمير تركي بن طلال بقوله: “لا، لا، نحن ارتقينا لها، ما نزلنا”. مضيفًا الأمير مخاطبًا الشيخ الوسيط: “قل لها تجي معنا، ونحن نرتب لها محلاً في قصر أمير المنطقة، تسكن عندي، ونرتب لها علاجها وأمورها وكل شي”.

وأوضحت مصادر بإمارة عسير أن المسنة في مركز حسوة بمحافظة رجال ألمع التي زارها الأمير في منزلها خصيصًا بمسافة تزيد على 70 كيلو عبر عقبة الصماء مرورًا بعقبة الشرفة المؤدية لمركز حسوة لإقناعها بمرافقته للعلاج، تعيش وحدها، وتسكن في بيت حجر، وترعى أغنامها بحسب صحيفة “سبق”.

وكان لفيديو الزيارة والإقناع الأثر الكبير في نفوس متداوليه، الذين أكدوا أن هذه هي أخلاقيات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدًا في سبيل مد يد العون للمواطن والمقيم.