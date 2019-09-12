شاهد .. معركة بالسواطير والسيوف في أحد شوارع لندن

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة وضخمة نشبت بين عدد كبير من الرجال يوم الثلاثاء الماضي في أحد شوارع العاصمة البريطانية ” لندن ” .
ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المارة اشتباك ما يقرب من 20 رجلا بأسلحة بيضاء تمثلت في سكاكين وسواطير وأسلحة معدنية بشكل عنيف .. بعد أن كانت قد بدأت بين شخصين فقط باستخدام مضارب بيسبول .
وتجمع المارة لمشاهدة المعركة التي بدأت على الرصيف ثم امتدت إلى منتصف الشارع مما تسبب في توقف حركة المرور وأثارت ذعر السكان في الشارع .
وتلقت شرطة ميتروبوليتان بلاغات من عدة أشخاص عن الواقعة والتي بدورها توجهت على الفور إلى المكان وقامت بتحريز الأسلحة وفتح التحقيق لمعرفة أسباب وقوع تلك المشاجرة التي لم يتبين سببها بعد .. ولكن وعدت الشرطة بإعلان نتائج التحقيقات في أقرب وقت ممكن .
ولم يتم رصد أي حالة إصابة أو خسائر بالأرواح من جراء هذه المعركة .
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