وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تُوفي المخرج اللبناني القدير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض الكلى.

«صانع النجوم» هو اللقب الذي حمله الراحل، بسبب بصماته القوية في اكتشاف ودعم الكثير من المواهب الفنية والإعلامية، وذلك من خلال برنامجه الشهير «أستوديو الفن، ومن أبرزهم، نوال الزغبي، وائل كفوري، عاصي الحلاني، راغب علامة، عبد الغني طليس، معين شريف، إليسا، مايا دياب، ميريام فارس، نيشان، جيزيل خوري، زياد برجي، مايا نصري، فارس كرم، نضال الأحمدية، عبدو ياغي، ربيع الخولي، ماري سليمان، زين العمر، نقولا سعادة نخلة، جان ماري رياشي، غسان صليبا، ليليان أندراوس، رودي رحمة وغيرهم.

الراحل نال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم منها؛ جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994 وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه وعام 1997 قدمت له موسوعة جائزة العام الدولية وفي عام 2003وبمناسبة مرور 44 عاماً على خدماته في مجال الفن كرمته لجنة تخليد عمالقة الشرق.

عدد كبير من نجوم لبنان والوطن العربي حرصوا على رثاء الراحل، مؤكدين أنه رحل بجسده، ولكن فنه سيظل علامة فارقة في مكتبة الإبداع العربي.