إليكم تفاصيل جنازة المخرج الكبير سيمون اسمر

توفي المخرج اللبناني الكبير سيمون اسمر ليل الاربعاء الواقع في 11 ايلول 2019، حيث اعلنت عائلة الفقيد عن مواعيد الجنازة والتعازي.

ومن المقرر أن ينقل جثمان الراحل من مستشفى “رزق” عند الساعة 9 صباحاً من يوم الجمعة 13 الحالي، وتقام الصلاة على راحة نفسه عند الساعة 3 من بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس المارونية-بيروت.

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ثم ينقل جثمانه الى بلدة غزير حيث يوارى الثرى في مدفن عائلته.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم السبت 14 الجاري في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية – بيروت من 10 صباحاً ولغاية 6 مساء ويوم الأحد 15 الجاري في صالون كنيسة السيدة الحبشية – غزير من 10 صباحاً ولغاية مساءً.

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