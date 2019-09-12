احمد فهمي وهنا الزاهد يحتفلان بزفافهما

Sep 12, 2019 احتفل احمد فهمي وهنا الزاهد بزواجهما ليلة الاربعاء في احد فنادق القاهرة بحضور عديد كبير من الفنانين والاصدقاء. ارتدت الممثلة هنا الزاهد فستان زفاف من توقيع المصمم سامو هجرس، حيث ظهرت في قمة الجمال والاناقة. Advertisements وضجت مواقع التواصل بصور العروسين حيث قام الحضور والمشاهير بنشر فيديوهات ولقطات من حفل الزفاف عبر حساباتهم. وكانت هنا الزاهد قد احتفلت بخطوبتها في صيف 2018 في منزلها في احتفال بسيط اقتصر على حضور العائلتين فقط، وبعض الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني. الصورة بعدسة المصور كريم عثمان.







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