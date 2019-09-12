هل يحلّ الاعتزال أزمات الفنانات؟.. شاهدي كيف برّرن تراجعهنّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت مجموعة من فنانات الصف الأول قرار الاعتزال والابتعاد عن الساحة الفنية، قبل فوات الأوان، بسبب مواقف وأزمات تعرضن لها فأثرن جدلاً واسعًا بين الجمهور.

غير أن هؤلاء الفنانات راجعن أنفسهنّ، وقررن العودة مجددًا إلى ساحتهنّ بعد أن حُلّت أزماتهن، بضغط الجمهور والوسط الفني.

وتساءل الكثير من المتابعين والنقاد عن سبب لجوء الفنانة إلى قرار الاعتزال لأجل أن تتخلص من المشكلة أو الأزمة التي تعاني منها، ولا تجد حلولاً ثانية تُنقذها لتبقى في ساحتها الفنية وبين جمهورها.

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بينما انتقد آخرون لجوء النجمات إلى قرار الاعتزال بهذه الطريقة، معتبرين أنّهن لا يضعن في الحسبان الجمهور الذي فرض محبته واحترامه لهنّ، ودائمًا ما ينتظر أي حفلة أو فيديو كليب يتعلق بهنّ، رغم أنه يعد السبب الأساسي لشهرتهن.

الفيديو التالي يعرض لكِ أبرز الفنانات اللاتي أعلن اعتزالهنّ، ثمّ تراجعن، وبررن ذلك لهذه الأسباب.