متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت مجموعة من فنانات الصف الأول قرار الاعتزال والابتعاد عن الساحة الفنية، قبل فوات الأوان، بسبب مواقف وأزمات تعرضن لها فأثرن جدلاً واسعًا بين الجمهور.
غير أن هؤلاء الفنانات راجعن أنفسهنّ، وقررن العودة مجددًا إلى ساحتهنّ بعد أن حُلّت أزماتهن، بضغط الجمهور والوسط الفني.
وتساءل الكثير من المتابعين والنقاد عن سبب لجوء الفنانة إلى قرار الاعتزال لأجل أن تتخلص من المشكلة أو الأزمة التي تعاني منها، ولا تجد حلولاً ثانية تُنقذها لتبقى في ساحتها الفنية وبين جمهورها.
بينما انتقد آخرون لجوء النجمات إلى قرار الاعتزال بهذه الطريقة، معتبرين أنّهن لا يضعن في الحسبان الجمهور الذي فرض محبته واحترامه لهنّ، ودائمًا ما ينتظر أي حفلة أو فيديو كليب يتعلق بهنّ، رغم أنه يعد السبب الأساسي لشهرتهن.
الفيديو التالي يعرض لكِ أبرز الفنانات اللاتي أعلن اعتزالهنّ، ثمّ تراجعن، وبررن ذلك لهذه الأسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحلّ الاعتزال أزمات الفنانات؟.. شاهدي كيف برّرن تراجعهنّ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.