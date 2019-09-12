أنجيلا بشارة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ميشال".. بغياب وائل كفوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على مدار الساعات الماضية، أحدثت أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، حالة من التفاعل مع صور ابنتها الكبرى "ميشال" ورسائل وجهتها إليها خلال احتفالها بمناسبة عيد ميلادها الثامن.

واتخذت أنجيلا بشارة من خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستغرام، مكانًا للاحتفال والتعبير عن المشاعر التي حملتها لابنتها ووصفتها بأميرتها الصغيرة كما تمنت لها السعادة والفرح.

ونشرت أنجيلا بشارة صورة لابنتها "ميشال" أكدت فيها أن ضحكتها تجعل العالم يبدو في حال أفضل، معربًة عن محبتها الكبيرة لطفلتها.

وفي صورة أخرى ظهرت فيها بعضًا من ملامح الطفلة "ميشال"، وكانت الطفلة تضع تاجًا باللون الزهري، كما وقفت أمام قالب من الحلوى مطبوعًا عليه صورتها، وأخفت أنجيلا بشارة الصورة التي كانت مطبوعة على قالب الحلوى بوضع "إيموشن" قلب.

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وانتهتْ أزمةُ الفنان اللبناني وائل كفوري، مع طليقته أنجيلا بشارة، تمامًا بعد توقيعهما على اتفاقية تقضي بالتسوية التامة بينهما بعيدًا عن القضاء قبل قرابة أسبوع، حيث أكّدت تقارير صحفية أن بشارة وقّعت على تعهد مكتوب لدى النائب هادي حبيش، بصفته وكيلًا عن طليقها.

وأشارت التقارير إلى أن التعهد نصّ على عدم تعرُّض أنجيلا بشارة لطليقها وائل كفوري، بالحديث سلبًا أو إيجابًا، خاصةً أنه حقّق لها ما كانت تُطالب به.

يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشال وميلانا، وخلال تلك الفترة أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وُجِّهت إليه بعدم دفع النفقة لابنتيه ومصاريف طليقته، في ردّ فعل منه على رفض طليقته.