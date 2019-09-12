أحلام في برومو "ذا فويس": لا صلح مع راغب علامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة الإماراتية أحلام، موعد انطلاق الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس"، حيث نشرت برومو للبرنامج، جمع أصوات جميع أعضاء لجنة التحكيم.

وأكدت أحلام أن الموسم الجديد سينطلق يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث نشرت تغريدة لها عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "الموسم الخامس من The Voice أحلى صوت ينطلق السبت 21 سبتمبر على mbc1".

وكشفت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع "تويتر"، عن نفس مقطع الفيديو وأرفقت به نفس التعليق الذي نشرته أحلام.

وظهر في الخلفية أصوات المدربين، حيث قال محمد حماقي: "مستعد أكسر الرولز بتاعة البرنامج عشان خاطرك"، مضيفًا في مقطع آخر قائلًا: "مش عارف هفضل أقولها لحد إمتى".

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أما الفنانة سميرة سعيد فقالت: "في ابتزاز عاطفي موجود بشكل واضح"، مضيفًة: "هتسمعوا وهتشوفوا هتذهلوا"، فيما قال راغب علامة: "غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني"، مردفًا: "الشخصيات عندي مختلفة".

وقالت أحلام، خلال مشاكستها لراغب علامة: "لا صلح مع راغب علامة"، منوهًة: "أعتقد السنة راح يكون عندنا أصوات كتير حلوة".

وينتظر الجمهور بفارغ الصّبر بداية الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، خاصّة بعد التغيير الكبير الذي طرأ على أسماء لجنة التحكيم، والتي تتألف من الفنانة الإماراتية احلام، الفنان اللبناني راغب علامة، سميرة سعيد، ومحمد حماقي، ويتوقّع الكثيرون أنّ يؤثّر هذا التغيير على نسبة المشاهدة، فيما أثار خروج الفنانة إليسا والفنان عاصي من اللجنة حالة من الجدل بين الجمهور.