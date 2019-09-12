رومانسية أحمد فهمي وهنا الزاهد في حفل زفافهما وحضور كامل العدد للنجوم

احتفل نجوم الوسط الفني الليلة بزفاف أحمد فهمي على هنا الزاهد في حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة وحضره معظم نجوم الوسط الفني لمشاركة فهمي وهنا الزاهد احتفالهما بالزواج.

زفة رومانسية لأحمد فهمي على هنا الزاهد في بداية حفل زفافهما

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات وصور من احتفالات أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما اليوم، وخطف الثنائي الأنظار برومانسيتهما في بداية الحفل الزفاف من خلال زفة خاصة لهما بالإضافة إلى خفة ظلهما طوال حفل الزفاف مع تواجد عدد كبير من أصدقائهما في الوسط الفني.

وشهد حفل الزفاف تواجد معظم نجوم الوسط الفني مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز وأشرف عبد الباقي وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف ومصطفى خاطر ولبلبة وأكرم حسني وطلعت زكريا والإعلامية منى الشاذلي وعمرو الليثي ومحمود عبد المغني والمذيعة دعاء عامر وغيرهم.

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واحتفل النجمان أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما اليوم بعد عام من إعلان خطبتهما في حفل عائلي بسيط الصيف الماضي، وقرر النجمان تغيير موعد زفافها والاحتفال به الليلة بسبب مهرجان الجونة السينمائي هذا الشهر، وتعتبر تلك الزيجة الثالثة لأحمد فهمي بعد طلاقه العام الماضي والزيجة الأولى للفنانة الشابة هنا الزاهد.

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