رحيل سيمون أسمر صاحب "نهر الفنون" عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا مساء الأربعاء المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عامًا، ويحظى المخرج الكبير بشعبية كبيرة حتى أن الكثيرين يعتبرونه أرزة لبنانية، باعتباره من أبرز المخرجين الذين اكتشفوا العديد من النجوم.

ونرصد أبرز المحطات التي مرت في حياة المخرج اللبناني سيمون أسمر في التقرير التالي.

بدايته الفنية

بدأ سيمون أسمر أول إطلالة في برنامج ستوديو الفن عام 1972، كما عمل معدًا ومخرجًا لمئات البرامج الفنية والترفيهية السياسية والثقافية والمسابقات وغيرها في تلفزيون المؤسسة اللبنانية.

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حياة فنية مليئة بالنجاحات

تدرّج سيمون أسمر، في العديد من المناصب داخل القناة، حيث كان مديرًا لقسم برامج المنوعات ومسؤولًا عن العلاقات العامة، ثم أصبح عضوًا في مجلس إدارة برامجها، كما عمل في تلفزيون لبنان وقناة إل إم تي.

ويعتبر سيمون أسمر، صاحب ومطلق فكرة "نهر الفنون"، والذي يعد أكبر تجمعًا سياحيًا فنيًا، كما أصبح رئيس مجلس الإدارة وأحد الشركاء في شركة ستوديو الفن، ثم أصبح مستشارًا وشريكًا مع مروان أبوالغنم في شركة ميلودي للإنتاج الفني في دبي.

جوائز حصل عليها

نال سيمون أسمر، في مشواره الفني أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، ومن أبرز الجوائز، أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في استراليا في العام نفسه، أما في عام 1997 فقُدمت له موسوعة جائزة العام الدولية.

وفي عام 2003 وبمناسبة مرور 44 عامًا على خدماته في مجال الفن كرمته لجنتا تخليد عمالقة الشرق وأصدقاء سيمون أسمر.

زواجه

تزوج سيمون أسمر من ندى كريدي في 10 فبراير 1977 وله ثلاثة أولاد هم: وسيم، كريم، بشير.

أعماله الفنية

وصل مجموع أعماله في المجال المرئي والمسموع 100 برنامج، وله أعمال مع عبدو ياغي وماجدة الرومي ووليد توفيق وغسان صليبا وربيع الخولي وراغب علامة وماري سليمان وعاصي الحلاني ونوال الزغبي ووائل كفوري وإليسا وفارس كرم ورامي عياش وميريام فارس وزين العمر.

وعلى المستوى الإعلامي؛ تعاون مع نضال الأحمدية وليليان أندراوس ورودي رحمة، وفي العزف والتوزيع الموسيقي عمل مع جان ماري رياشي.

أزمة سجنه

أوقفت سيمون أسمر، دورية في قوى الأمن الداخلي في يوليو من عام 2013 تنفيذًا لمذكرة توقيف صدرت بحقه من قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم إصدار شيكات من دون رصيد بمبلغ كبير وصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.

وبعدها حققت السلطات الأمنية معه للاشتباه به في ضلوعه بجريمة قتل السوري محمد راغب الدرويش صاحب الـ27 عامًا الذي عثر على جثته في نفس الشهر من عام 2013 في خراج بلدة شحتول الكسروانية، وكانت التحقيقات الأولية كشفت عن أنه كان على معرفة قوية به إلا أنه خرج من هذه القضية وسُجن بسبب قضية الشيك.

ما قاله بعد السجن

قال سيمون أسمر بعد خروجه من السجن إنه سيعود بعد فترة إلى بيروت، وسيمارس عمله بشكل طبيعي، ولم يعاتب أحدا، مشيرًا إلى أن نجوى كرم ووائل كفوري هما الشخصين الوحيدين اللذين وقفا إلى جانبه.

مرضه

تعرض سيمون أسمر لانتكاسة صحية أدخلته غرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات بيروت وتحديدًا منطقة الأشرفية، حيث خضع للمراقبة الطبية، ولكن لم تشهد حالته الصحية أي تحسن ملحوظ رغم وجود فريق طبي مكون من طاقم من أمهر الأطباء في حالته المرضية، حتى فارق الحياة.

وعانى سيمون أسمر من مشاكل تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات، كما أنه يعاني من بعض المضاعفات التي أصابت الكلى، علمًا بأنه سبق وخضع لعملية زراعة كلية قبل سنوات.

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سيمون أسمر يُفارق الحياة.. والمشاهير يتسابقون على نعيه بكلمات مؤثرة

تُوفي المخرج اللبناني سيمون أسمر، الملقّب بـ"صانع النجوم"، مساء الأربعاء، وذلك بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز الـ76 عامًا.

وأعلن الإعلامي اللبناني نيشان عن وفاة أسمر داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا في منطقة الأشرافية، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر "تويتر".

وكتب نيشان، قائلًا: "اتّصلت بي السيدة تريز البستاني وأبلغتني أن الاستاذ سيمون أسمر توفّي قبل لحظات رحمه الله".

وتحوّل موقع التغريدات "تويتر" إلى دفتر عزاء، حيث تسابق العديد من نجوم ونجمات الفن، خاصًة في لبنان على نعي أسمر.

وكتبت النجمة إليسا: "الله يرحمك يا أستاذ، إنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الأيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح، نفسك بالسما سيمون أسمر".

أما النجمة نجوى كرم، فقالت: "كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك، إنت كنت عنوانه، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، سيمون أسمر".

وعلق الملحن هشام بولس: "تاريخ لبنان الحديث لن ينسى المخرج، والرّائد المُبدِع في مجال البرامج التّرفيهيّة الفنيّة، وصاقل النّجوم، الأستاذ سيمون أسمر، فلتُعايِن روحك وجه الربّ ولتسترح مع الأبرار والقدّيسين!، وداعًا سيمون أسمر".

وكتب الناقد اللبناني جمال فياض: "وداعا سيمون الكبير، برحيل سيمون أسمر، تنطوي صفحة في عالم صناعة النجوم في لبنان والعالم العربي، قد لا تتكرّر بعده! ليرحم الله سيمون أسمر الكبير!، يعزّيني أني بدأت العمل في الصحافة بمهمة تغطية تصوير برنامج (ستوديو الفن) وأني كنت آخر من وجه له التحية بالتكريم في مهرجان الزمن الجميل".

أما الفنانة ديانا حداد، فنشرت صورة لسيمون أسمر، وقالت: "ورحل صانع النجوم صاحب النظرة الفنية الثاقبة المخرج سيمون أسمر، رجل لن يتكرر في الفن، وداعًا سيمون أسمر".

فيما نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، جمعتها بسيمون أسمر، وعلقت: "رح نشتقلك سيمون أسمر"

أما الفنانة المصرية شذى، فقالت: "في ذمة الله المخرج اللبناني العظيم، سيمون أسمر الله يرحمك، لبنان".

وودعته مريم البسّام، مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد: "الراحل سيمون أسمر عانى في سنواته الأخيرة من مرض عضال تم تشخيصه بقلة وفاء بعض الفنانيين والمؤسسات الذين انصرفوا عنه لدى محنته وسجنه، وكل حدا عم ينعي اليوم ورفض المساعدة مبارح، مش كتير رح نصدقوا ما يواخذنا، سيمون أسمر، نجمة في سمائنا".

وأكد فارس كرم، أن غياب سيمون أسمر يعد خسارة كبيرة، وكتب: "غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك، الله يرحمك سيمون أسمر".

ونعته نانسي عجرم بقولها: "أحر التعازي لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

وقالت الفنانة نوال الزغبي: "الرحمة لروح المخرج الكبير سيمون أسمر، كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن، تعازيّ لعائلته ولكل محبيه".

ووصفته سيرين عبدالنور، في نعيها له بالعبقري: "العباقرة حياتهم جدل ورحيلهم إجماع، الله يرحمك، العبقري سيمون أسمر".

أما سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، فنعاه قائلًا: "فقدت الأسرة الفنية في لبنان والعالم العربي منذ قليل أحد أهم صانعي النجوم الذي له دور كبير في نجومية كثير من النجوم اللبنانيين في الساحة الفنية، وترك بصمة وبنفس الوقت ترك فراغا في الساحة الفنية، تعازينا الحارة لأسرته الكريمة وللوسط الفني سيمون أسمر".

وأكدت الفنانة ماغي بوغصن، أنه عرّاب الفن: "سيمون أسمر عراب الفن بلبنان، اسم كبير بينشاف الحال فيه، غاب بس رح يبقى اسمه مدرسة للأبد".

واعتبرت الفنانة السورية أمل عرفة أن سيمون أسمر، من الفنانين القلائل الذين لديهم وفاء، فقالت في تعليق أرفقته عبر صورة له: "اللي عندهون وفى قلااااااااااال وبس تخلص المصلحة ما بيعودو بيعرفوا الشخص، سيمون أسمر صانع النجوم صعد إلى السماء نجماً يضاهي الكثيرين ممن صنعهم، فلترقد روحه بسلام، أمل عرفة"

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