- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممثلين جدد ينضمون إلى الموسم الثانى من The Umbrella Academy والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم ثلاث ممثلين جدد إلى مسلسل "The Umbrella Academy" في الموسم الثاني، حسبما نشر موقع " variety"، ومن المقرر أن ينضم كل من ريتو أريا ويوسف جيتوود ومارين أيرلند إلى الأعضاء البارزين العائدين لـ باقى قائمة الممثلين وهم إلين بيج وتوم هوبر وديفيد كاستانيدا وإيمي رافير لامبمان وروبرت شيهان وإيدان جالاجر وجوستين هـ.
واشتهرت أريا بدورها ليلى في مسلسل Humans، الذى يعرض على شبكة AMC، وسيلعب جيتوود الذي قام ببطوله مسلسل "Good Omens" الذى عرض على Amazon ، دور رايموند، زعيم يتمتع بالذكاء، والجاذبية، والثقة، وأخيرا ستلعب أيرلندا، دور سيسى، وهي أم.
الممثلين الجدد فى The Umbrella Academy
تستند سلسلة "The Umbrella Academy" إلى سلسلة الكتب المصورة التي تحمل نفس الاسم والتي كتبتها جيرارد واي، ورسمها جابرييل با، ونشرتها شركة Dark Horse Comics.
ودار الموسم الأول حول سبعة أطفال مولودون في ظل ظاهرة عالمية غير مبررة، وقوى جديدة لا تصدق ويتم تبنيها من قبل ملياردير غريب الأطوار يقوم بتدريبهم لإنقاذ العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 ممثلين جدد ينضمون إلى الموسم الثانى من The Umbrella Academy لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.