شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممثلين جدد ينضمون إلى الموسم الثانى من The Umbrella Academy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم ثلاث ممثلين جدد إلى مسلسل "The Umbrella Academy" في الموسم الثاني، حسبما نشر موقع " variety"، ومن المقرر أن ينضم كل من ريتو أريا ويوسف جيتوود ومارين أيرلند إلى الأعضاء البارزين العائدين لـ باقى قائمة الممثلين وهم إلين بيج وتوم هوبر وديفيد كاستانيدا وإيمي رافير لامبمان وروبرت شيهان وإيدان جالاجر وجوستين هـ.

واشتهرت أريا بدورها ليلى في مسلسل Humans، الذى يعرض على شبكة AMC، وسيلعب جيتوود الذي قام ببطوله مسلسل "Good Omens" الذى عرض على Amazon ، دور رايموند، زعيم يتمتع بالذكاء، والجاذبية، والثقة، وأخيرا ستلعب أيرلندا، دور سيسى، وهي أم.



الممثلين الجدد فى The Umbrella Academy

تستند سلسلة "The Umbrella Academy" إلى سلسلة الكتب المصورة التي تحمل نفس الاسم والتي كتبتها جيرارد واي، ورسمها جابرييل با، ونشرتها شركة Dark Horse Comics.

ودار الموسم الأول حول سبعة أطفال مولودون في ظل ظاهرة عالمية غير مبررة، وقوى جديدة لا تصدق ويتم تبنيها من قبل ملياردير غريب الأطوار يقوم بتدريبهم لإنقاذ العالم.