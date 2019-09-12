شاهدوا.. شاب يثير الغضب يسخر من عامل بمحطة وقود

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 08:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب قام بمحاسبة عامل محطة وقود بالهللة وصوره أثناء قيامه بحسابها ولم يكتفي بذلك بل سخر منه. المقطع المتداول أثار الغضب والإستهجان وذلك بسبب ما فعله الشاب مع العامل وطريقة السخرية منه ومن عمله وتصويره أيضاً.

وطالب رواد موقع تويتر الجهات الأمنية بالبحث عن الشاب ومعاقبته لما فعله مع العامل.

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