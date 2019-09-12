شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن "سبايدرمان والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "مارفل ستوديوز" المملوكة لـ"ديزني"، مؤخرًا نيتها تقديم جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الفائز بجائزة الأوسكار Spider-Man: Into the Spider-Verse مستغلة وجود ثغرة في حقوق ملكية الشخصية.

واستعرض موقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، في تقرير له، أهم المعلومات المتاحة حول الجزء الثاني من الفيلم الذي حصد قرابة 400 مليون دولار عند طرح أول أجزائه العام الماضي.

1- قصة الفيلم

ينتهي الجزء الأول باكتشاف بطل الفيلم "مايلز" أنَّه ليس سبايدرمان الوحيد، وإنما هناك عوالم كثيرة موازية، يمتلك كل عالم فيها سبايدرمان، كما يتوصل إلى طريقة للسفر عبر هذه العوالم للتواصل مع بقية الأبطال الخارقين دون تدمير كوكب الأرض.

ومن المتوقع أن يستمر الجزء الثاني على النهج نفسه مستعرضًا المزيد من التفاصيل عن فكرة العوالم الموازية، كما سيتطرق إلى قصة الحب بين "مايلز" و"جوين ستايسي".

2- طاقم العمل

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لم تفصح "مارفل" بعد عن أبطال الجزء الثاني بالكامل، لكن من المقرر مشاركة هايلي ستاينفيلد (جوين ستايسي)، وشاميك مور (مايلز موراليس)، إضافة إلى الممثل الأمريكي بريان تايري هنري الذي لعب دور والد سبايدرمان (جيفرسون دافيس).

وأعلن رودني روثمان مساعد مخرج العمل عن مفاجأة في بقية طاقم العمل، مشيرًا إلى رغبتهم في ضم وجوه جديدة للجزء الثاني مع الإبقاء على جميع العناصر الناجحة من الجزء الأول.

3- أفلام أخرى عن سبايدرمان

أعلنت شركة "مارفل" نيتها تقديم أعمال عدة جديدة منبثقة عن شخصية سبايدرمان منها Spider-Women (المرأة العنكبوتية)، والذي ستقوم ببطولته شخصية "جوين ستايسي"، إضافة إلى سلسلة كارتونية عن شخصية "سبايدرهام"، العنكبوت الذي عضه خنزير مشع.

4- موعد طرح الفيلم والإعلان التشويقي

لم تعلن "مارفل" بعد عن موعد دقيق لطرح الجزء الثاني من "سبايدرمان: إنتو ذا سبايدر-فيرس"، كذلك لم تعلن عن موعد طرح الأفلام المنبثقة عنه.

وأوضحت أن الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم لن يصدر قريبًا، من أجل تحفيز الجمهور لمشاهدته وإشعال فضولهم.