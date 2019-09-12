زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.. دخول أسطوري ونجوم بالجملة ودموع والدتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سجّلت الفنانة المصرية هنا الزاهد دخولًا أُسطوريًا في حفل زفافها على الفنان المصري أحمد فهمي، الذي أٌقيم الحفل داخل إحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وتزينت قاعة الحفل بديكور أقرب إلى ‏ديكورات مدينة ديزني العالمية، وتواجد الأميرات فيها. ‏

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنان المصري على مواطنته الزاهد، حيث أٌقيم الحفل داخل إحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات، التي أظهرت حالة الرومانسية والتناغم بين العروسين في الحفل، الذي طغت عليه أجواء السعادة والمرح، حيث بدأ الحفل بظهور هنا الزاهد كالأميرة وفي استقبالها الألعاب النارية.

وخلال حفل الزفاف، حرص الفنان المصري أكرم حسني، على إهداء هنا الزاهد وأحمد فهمي أغنية جديدة، واستمتع بها الحضور وظلوا يرددونها وسط أجواء كوميدية في الحفل.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بكامل أناقتها وبدت مثل "عروسة باربي" وأنها من روح ودم كما يحب أن يطلق عليها عشاقها، وكان لها إطلالتين بفستانين مختلفين في الحفل الأول كان كلاسيكي واستقبلها به أحمد فهمي في بداية الحفل وكان يرتدي بدلة سوداء، وبعدها ارتدت فستانًا آخر تميز بذيل طويل فيما ارتدى أحمد فهمي بدلة بيضاء.

‏وخلال الحفل سجّلت عائلة هنا الزاهد ظهورًا ملتفًا حيث التفوا حولها وبدت شقيقتيها ووالدتها متأثرين للغاية واحتضنتها والدتها أثناء رقصهم على أغنية ‏‏"بنتي" للفنان مدحت صالح، وسط بكاء والدتها وشقيقتيها.

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وكان من أبرز الفنانيين والإعلاميين الذين حضروا الحفل أحمد عز وكريم عبد العزيز وزوجته ولبلبة وعمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش وأشرف عبد الباقي ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان ومي عمر وأكرم حسني ومصطفى شعبان وهشام ماجد ومنى الشاذلي وعمرو الليثي وريم مصطفى ومحمود عبد المغني وروجينا ومصطفى خاطر وإسلام جمال وعلاء مرسي.

كما حضر أيضًا، خالد عليش والمخرج عمرو عرفة ويوسف الشريف وزوجته المؤلفة والاستايلست إنجي علاء والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والسيناريست محمد سيد بشير والمخرج بيتر ميمي والمخرج أحمد خالد موسي وعماد زيادة والمخرج رامي إمام، وغيرهم.

ومن أبرز مظاهر الحفل كانت مع نهايته إذْ حرصت هنا الزاهد على إهداء بوكيه الورد الأبيض الخاص بحفل الزفاف إلى شقيقتها وكادت أن تغلبهما الدموع إلا أنهما تماسكا وظلا يتراقصان على إحدى الأغاني الأجنبية.

يُذكر أن الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بخطبتهما منتصف أغسطس 2018، في منزل هنا، واقتصر الحضور على العائلتين وقتها.