محمد خير الجراح: هذه حقيقة عودة "أبو بدر وفوزية" إلى باب الحارة 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم السوري محمد خير الجراح عن حقيقة الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بمشاركته في إحدى النسختين من مسلسل "باب الحارة" 2020.
وأبدى الجراح رأيه خلال حديثه مع "فوشيا" حول استمرار عرض أجزاء جديدة من هذه السلسلة الأكثر شهرة على صعيد الأعمال الشامية في السنوات الأخيرة والتي لم تزل تحتفظ بحب الجمهور ومتابعته.
من جانب آخر؛ كشف الجراح عن أعماله المقبلة، وتوجهه المختلف بمشروع جديد بعيدًا عن التمثيل في الدراما التلفزيونية.
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