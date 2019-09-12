مرام علي تتفوّق بتجسيد الشّرّ في"عروس بيروت" وتستتحقُ لقب الأفضل

تشارك الفنانة السوريّة مرام علي حاليًا في بطولة المسلسل العربيّ "عروس بيروت" والذي يلاقي رواجًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، جعلته يتصدّر قائمة الأكثر تداولًا يوميًا.

وفي بداية الحلقات الأولى لم يستطعْ المشاهد تمييز النجمة السوريّة سوى من صوتها، نظرًا عديد من المفاجآت، حيث بدا واضحًا أنّها تحمل بعض المشاعر لفارس، وأنّ ارتباطها بخليل هو من أجل دخول القصر والانتقام من ثريا، وأخذ دور سيدة القصر من حماتها ليلى "تقلا شمعون".

وبالفعل نجحت علي بفرض نفسها على العمل وتقديم الشخصيّة الشريرة بكل براعة، سواء في نبرة صوتها أو تصرفاتها الهادئة ونظرات عيونها الحاقدة، وقد تتمكن الفنانة السوريّة سحب البساط من بطلة المسلسل كارمن بصيص، في حال بقيت على نفس الوتيرة في العمل خاصة مع تصاعد الأحداث المتوقّع.

ومرام علي نجمة سورية استطاعت التألّق في السنوات الماضية، وشاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: بنات العيلة، ما وراء الوجوه، الندم، شوق، الواق واق.

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