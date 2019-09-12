شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "بسبوسة" مع أكرم حسنى.. عماد كمال يقدم "طلعنى على المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عماد كمال من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "طلعنى على المسرح" داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، والأغنية من كلمات إسلام سعد، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام عبد الحسن، وهندسة صوت وميكس وماستر إسلام غلاب، ومن المقرر طرحها بعد انتهاء مكساجها خلال الأيام المقبلة.

المطرب عماد كمال هو الصوت الأصلى لكل الأغنيات التى قدمها الفنان أكرم حسنى، وكذلك أحمد فهمى فى برنامج "أبو حفيظة" ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"ريح المدام" و"الزوجة الـ18"، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل "الوصية"، والذى غناها مع المطربة بسنت النبراوى.