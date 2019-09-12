عمرو وهبة يهنئ زوجته بعيد زواجهما..صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان عمرو وهبة زوجته بعيد زواجهما، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام". ونشر عمرو صورة تجمعه بزوجته، أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس، وعلق: " عيد زواج سعيد يا أم يحيى". جدير بالذكر أن عمرو وهبة شارك في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، وهو من ‏بطولة ‏دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، سمير غانم، ‏سارة ‏عبد الرحمن، محمد سلام، محمد قاسم، محمد ‏أوتاكا، ومن ‏تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ‏سينرجي .

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