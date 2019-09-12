بعد 5 أسابيع.. إيرادات ضعيفة لـ"الكنز 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حقق فيلم الكنز 2 إيردات بلغت 5 ملايين و735 ألفا و149 جنيها، منذ بدء عرضه قبل 5 أسابيع، في موسم عيد الأضحى. ويتنافس الفيلم مع الفيل الأزرق 2 وولاد رزق 2 وخيال مآتة وإنت حبيبي وبس. فيلم الكنز 2 بطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وأحمد مالك وأحمد حاتم وأحمد رزق، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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