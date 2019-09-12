تراند اليوم : وفاة مكتشف "إليسا" و "وائل كفوري" بعد صراع مع مرض السرطان...

توفي فنان شهير عن عمر يناهز 76 سنة بعد صراع مع مرض السرطان .

و رحل المخرج اللبناني سيمون أسمر بعد توقف قلبه إثر معاناته من مشاكل صحية على مدار سنوات.

يذكر أن أسمر يعاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستاتا ومضاعفات اصابت ايضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

وأسس "أسمر" ما يسمى "ستوديو الفن" في لبنان وهو ما ساهم في اكتشاف العديد من المطربين اللبنانين والعرب خلال العقود الماضية مثل ماجدة الرومى ووليد توفيق وراغب علامة وعاصى الحلانى ونوال الزغبى مرورا بوائل جسار ووائل كفورى وإليسا والراحلة سوزان تميم ورويدا المحروقى نهاية بميريام فارس وعلاء زلزلى وزياد برجى وغيرهم من نجوم الأغنية اللبنانية".

