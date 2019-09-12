احلام ناعية سيمون اسمر: “آمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي”

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 06:53 صباحاً - نعت الفنانة الاماراتية احلام المخرج اللبناني سيمون اسمر الذي توفي امس الاربعاء عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “وداعاً_سيمون_اسمر وداعاً ل شخص كثيراً ما دعمني وشجعني وآمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي من القلب ستظل في قلوبنا ولو رحلت استاذنا الكبير ورمز من رموز الوطن العربي #سيمون_اسمر

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