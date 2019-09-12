شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور جديدة من تصوير الموسم الثامن والأخير لـ Arrow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CW عن أول 4 صور من الموسم الثامن والأخير لدراما الأبطال الخارقين Arrow، والذى من المقرر بدء عرضه يوم 15 أكتوبر المقبل.



Arrow 1

وكانت قد أعلنت الشبكة عن عودة اثنين من الطاقم الرئيسى للمسلسل من جديد، وهم الممثل كولن دونيل والممثل جوش سيجارا، للمشاركة فى الموسم الثامن والجديد من Arrow، بعد توقف ظهورهما من الموسم الخامس.



Arrow 2

وبحسب صحيفة EW، فإن دونيل الذى لعب دور الصديق المقرب لأوليفر تومى منذ الموسم الأول، سيعود للموسم الجديد فى المسلسل المرجح أن يكون الأخير من السلسلة الشهيرة، وأشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أن دونيل سيعود ضمن الأشرار فى الموسم القادم ليلعب دور صادم للجميع يخالف المعروف عنه.



Arrow 3

المسلسل من تأليف الثلاثى مارك جوجنهيم، وجريج بيرلانتى، وأندرو كريسبرج، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ستيفن أميل، كايتى كاسيدى، كولن دونيل، ديفيد رمزى، إميلى بت ريكاردز، ويلا هولاند، سوزانا تومسون، بول بلاكثورن، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية المليونير الشهيرة أوليفر كوين.