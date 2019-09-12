صور| ناهد السباعي بـ" البرتقال والأناناس" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة ناهد السباعي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".
وظهرت السباعي في الصور بإطلالة صيفية، كما حملت في يدها بعض الفواكه" منها البرتقال والأناناس"، وعلقت: "صيفنا الذي لا ينتهي، كانت تجربة مدهشة مستوحاه من الجو الاستوائي".
يذكر أن ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو"، من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، سارة الشامي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
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