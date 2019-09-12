بالفيديو| محمد حماقي يعلن عن موعد انطلاق الموسم الجديد من "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد حماقي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، من كواليس برنامج "THE VOICE"، للموسم الخامس، ليعلن به عن موعد انطلاقه على شاشة إم بي سي.
وعلق حماقي على الفيديو قائلًا: " جاهزين؟ ذا فويس الموسم الجديد 21 سبتمبر على mbc ".
يذكر أن الفنان محمد حماقي انضم إلى لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج the voice""، إلى جانب كل من الفنانة سميرة سعيد، والفنان راغب علامة ، وأحلام.
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