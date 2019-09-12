فايز المالكي يتجه لكسب قضية بنحو 4 ملايين دولار.. ما علاقة داوود الشريان؟

تتجه القضية الدائرة بين الفنان فايز المالكي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ممثلة برئيسها داوود الشريان إلى الحكم لصالح المالكي. فقد أكدت مصادر وفقًا لمجلة “فوشيا”، أن الحكم ربما يصدر قريبًا ويتضمن تنفيذ “الهيئة” بنود العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بإعطاء المالكي وطاقم عمل مسلسل “شير شات” المبلغ المتفق عليه وهو قرابة الـ 12 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار).

وحاولت أطراف التدخل وتقريب وجهات النظر، إلّا أن المالكي رفض ذلك، مصرًا على أخذ حقه كما تم الاتفاق عليه، علمًا أن تكاليف إنتاج المسلسل بلغت حوالي 8 ملايين ريال (نحو 2 مليون و135 ألف دولار). وبدأت المشكلة حينما رفضت هيئة الإذاعة والتلفزيون تسليم المبلغ كاملاً، مكتفية بمليون ريال فقط، وهو ما رفضه طاقم العمل، مؤكدًا أن هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وتبادل الطرفان البيانات الإعلامية حتى وصلت القضية لديوان المظالم للاطلاع في الشكوى والحكم. ومؤخرًا، راج خبر إصدار وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة قرار إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان من منصبه، إلاّ أنه حتى اللحظة لم يصدر القرار بشكل رسمي.