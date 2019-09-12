تفاصيل أضخم حفل في الشرق الوسط بمشاركة تامر حسني و واما

تم تغيير مكان و ميعاد حفل النجم تامر حسني، والذي يعد أضخم حفل في الشرق الأوسط، على أن يبدأ الحفل يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، في صالة الهوكي باستاد القاهرة، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصراً، على أن يبدأ الحفلة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويتضمن الحفل العديد من المفاجأت، من بينهم حفل باند واما، و الفنان مصطفى حجاج، والفنان أحمد صلاح حسني، الفنان خالد جواد، بالإضافة إلى فقرة يتحدث من خلالها الدكتور إسلام محمد، و إسلام وصفي، المتحدثان الرسميان لشركة جينيس.

وذلك بحضور عدد من نجوم الفن،

ونجوم المنتخب المصري في كرة القدم، بالإضافة إلى كبار رجال الإعلام.

ومن ضمن منظيمن الحفل طارق نبيل، وعبد الرحمن أحمد، الذي استطاع أن يوفر تذاكر لأكثر من محافظة، ومن المقرر أن يتم توزيع هدايا لم يعلن عنها حتي الآن، لتكون مفاجأةضمن مفاجأت الحفل.

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وكان من المقرر إحياء الحفل في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في صالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.