احمد سعد يتعرض للسخرية بعد اغنيته الجديدة.. “يا حاج يا مدلع”!

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:50 صباحاً - تعرض الفنان المصري احمد سعد لموجة من السخرية من قبل متابعيه بعد اطلاقه اغنيته الجديدة التي حملت عنوان “يا مدلع”.

وظهر أحمد سعد في الفيديو كليب يطارد إحدى الفتيات في الشارع نهاراً ويسهر ويمرح مع الأخريات في الملاهي الليلية.

وقد تلقى فيديو احمد سعد عدد من التعليقات السلبية والساخرة مثل: “الي يشوفك وانت بتحج وعند الكعبه يقول مش حترجع للفسق دا تاني” و”وهو طبعا زي ماحنا شايفين بيغض بصره علشان لسه راجع من الحج

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