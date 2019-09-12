ريهام سعيد تتغلب على أزمتها بلوك جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الإعلامية المصرية ريهام سعيد التغلب على الأزمة التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة، والتي دفعتها لاعتزال العمل الإعلامي، بالحصول على لوك جديد.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه خلال تواجدها عند مصفف الشعر الخاص بها.

ريهام غيرت لون شعرها من الأصفر إلى البني الفاتح، وظهرت في المقطع وهي في شدة السعادة، وعلقت قائلة: ” كن سعيدا. أنت تعيش مرة واحدة فقط”.

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وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأربعاء 28 أغسطس، قرار بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

ومن جانبها، أعلنت ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.