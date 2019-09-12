تابسي بانو: أعيش قصة حب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منذ فترة كبيرة ووسائل الإعلام الهندية وصحافة بوليوود عمومًا منشغلة بعلاقات النجمة تابسي بانو العاطفية، لكن أخيرًا، وفجأة، عرفنا خبر ارتباط الممثلة بشاب من خارج الوسط الفني.

في حديث إلى موقع Pinkvilla الهندي الشهير، كشفت الممثلة الهندية تابسي بانو أنها مرتبطة بعلاقة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، علمًا بأن قصتهما لم تطفُ على السطح إلا عندما وصلت إلى خاتمتها.

قالت في مقابلتها، ” لهؤلاء المهتمين حقًا بحياتي، ليس فقط لصحافة الفضائح وأعمدة الثرثرة، أنا لست متزوجة الشخص الذي دخل حياتي ليس من الوسط الفني حيث يكون الناس أكثر فضولًا عنه، فهو ليس ممثلًا أو لاعب كريكيت. إنه ليس حتى من هنا”.

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وكشفت بانو أيضا عندما تخطط للزواج: “سوف أتزوج فقط عندما أرغب في إنجاب أطفال، أريد أن يكون لدي أطفال خارج نطاق الزوجية، لا أريد حفل زفاف، لأن هذا الأمر الذي يستغرق عدة أيام هو أمر مرهق للغاية”.

ليس بانو أول نجمة، ولن تكون الأخيرة، التي ارتبطت من دون ضجة أو اكتُشف علاقتها في ما بعد.فالقائمة هنا قد تطول العديد من نجوم ونجمات بوليوود.

على جبهة العمل، خطفت تابسي أنظار الجمهور ففي فيلم Mission Mangal للنجم أكشاي كومار ولديها ارتباطت فنية متعددة، منها Saand Ki Aankh الجاهز للعرض في سبتمبر.