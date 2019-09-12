ممثلة تتهم عامر خان بالترويج للاغتصاب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
انتقدت الفنانة الهندية تانوشري دوتا -التي تعتبر على نطاق واسع رائدة بحركة #MeToo في بوليوود- مواطنها النجم عامر خان لأنه لم يبد أي اهتمامًا أو تفاعل تجاه قضايا المرأة.
يأتي هذا بعد شهور من تداول أنباء عن قرار الممثل عامر خان بالعمل مع المخرج سوبهاش كابور في الفيلم القادم Mogul، وهو المخرج الذي اتهمته الممثلة جيتيكا تياجي بـ سوء السلوك الجنسي،
الأمر أزعج تانوشري، هو موقف عامر الذي تغير بإسناد إخراج فيلمه Mogul إلى سوبهاش كابور باعتبار عامر المنتج أيضا، ، وهو منعطف أذهل دوتا، وجعلها تنتقد عامر خان بشدة، بحجة عدم مساندته لقضايا المرأة وعدم السعي لنصرتها!
كانت تياجي، قد شاركت تدوينة وبرفقتها مقطع لفيديو يوم 17 فبراير على تويتر بعنوان الوجه الحقيقي لـ سوبهاش كابور اتهمت فيه المخرج بالاعتداء الجنسي عليها بحضور زوجته والمخرج أتول سابهاروال.
وفي خضم المواجهة، على ما يبدو عن اعتداء كابور على جيتيكا جنسيا، أكد كابور على شعوره بالخجل مما حدث بينهما، وأبدى استعداده لمواجهة عواقب تصرفاته.
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