أسرار لا تعرفها عن النجم أكشاي كومار

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يعرف كثيرون أن الاسم الحقيقي للنجم الهندي أكشاي كومار، هو راجيف هاري أوم باتيا Rajiv Hari Om Bhatia، الذي يشتهر بحبه الكبير للرياضة، حيث ولد في ولاية أمريتسار، التي تتميز بإنجاب عدد كبير من الرياضيين الهنود.

وُلد “الخيلادي”، وهو اللقب الذي أطلقته عليه الجماهير الهندية في 9 سبتمبر 1967، لأم تُدعى أرونا بهاتيا - منتجة أفلام - ووالده هاري أوم، ضابط عسكري، وعمل فور تخرجه الجامعي بعروض الأزياء قبل دخول العمل السينمائي.

تدرب كومار على فنون الدفاع عن النفس، وحصل على الحزام الأسود في التايكوندو، بدأ التدريب عندما كان في المستوى الثامن وتعلم أيضا الملاكمة التايلاندية في بانكوك.

قرر تغيير اسمه إلى أكشاي كومار في عام 1987 بعد أن لعب دورًا مدته 15 ثانية في فيلم “آج”، وكشف السبب وراء تغيير اسمه خلال الترويج لإطلاقه عام 2017 “.

قال الممثل، “كان فيلمي الأول آج (1987) من إخراج ماهيش بهات وبطولة كومار جوراف. كان اسم شخصية جوراف في الفيلم “أكشاي”، وكان دوري لا يتعدى 4.5 ثانية، لا أعرف ما الذي حدث، لكن في أحد الأيام ذهبت إلى المحكمة وغيرت اسمي”.

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عمل الممثل كـ نادل في بانكوك، ووضع نصب عينيه صورة للممثلة سريديفي والممثلين جاكي شان وسيلفستر ستالون، حيث رغب بشدة في أن يصبح نجمًا مثلهم.

في أثناء التفاعل مع جمهوره، بأحد المرات، قال عن هؤلاء النجوم: “في ذلك الوقت كنت أعلم أنني أردت دائمًا أن أصبح ممثلًا، وهذا ساعدني في العمل في اتجاه تحقيق حلمي، اليوم، أستطيع أن أقول بكل فخر أنني عملت وأصبحت مرتبط بهم جميعًا بطريقة أو بأخرى. “

كما عمل أيضا كومار مع المصور جايش كومار لالتقاط صور لبعض نجوم بوليوود المشهورين، بما في ذلك جوفيندا وسانجيتا بيلاني وريخا وجاكي شروف.

في مقابلة مع صحيفة “هندوستان تايمز”، كشف أكشاي أنه كان يسرق الساعات في “شاندني تشوك” أحد أقدم أسواق مدينة نيودلهي ويقع قرب محطة القطارات القديمة، عندما كان صغيرًا.

يعاني الممثل من انزلاق غضروفي، والذي كان نتيجة لرفع وزن ثقيل بأحد أفلامه، ونقل عنه قوله خلال استضافته في برنامج “Kapil Sharma Show”، “لدي مشكلة في الغضروف من الوقت الذي عملت فيه” خيلاديون كا خيلادي”.

تزوجت توينكل خانا من أكشاي بعد أن عملا معًا في “ميلا” (2000)، قالت الممثلة في برنامج “Koffee with Karan”: “كنت واثقة جدًا من فيلم“Mela”وقالت إنه إذا لم ينجح الفيلم، فسوف نتزوج. لحسن الحظ، ” فشل Mela “وتزوجنا”.