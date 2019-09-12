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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري أحمد فهمي بزفافه على الممثلة الشابة هنا الزاهد بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير مصر بأحد أكبر فنادق القاهرة.
فهمي ظهر في مقطع فيديو مؤثر من الزفاف يرقص بين أحضان والدته بشكل عكس قوة فرحة الأخيرة بنجلها، في الوقت الذي بدت فيه هنا ترقص مع والد العريس.
نخبة من ألمع نجوم ومشاهير مصر حرصوا على حضور حفل الزفاف أبرزهم؛ كريم عبدالعزيز وزوجته، أحمد عز، علي ربيع، مصطفى خاطر، أكرم حسني، أشرف عبدالباقي، دنيا سمير غانم، أحمد مالك، اللاعب أحمد حسن، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي عمرو الليثي، محمود عبدالمغني، محمد عبدالرحمن، يوسف الشريف، روجينا، شيكو، هشام ماجد، محمد إمام، عمرو يوسف، وغيرهم.
يُذكر أن أحمد فهمي سبق وعقد قرانه على شهد رمزي ابنة المنتج محمد حسن رمزي، إلا أن العلاقة لم تكلل بالزواج، كما سبق وتزوج من منة حسين فهمي، ثم انفصل الثنائي بعد 3 سنوات زواج.
من ناحية أخرى، شارك أحمد فهمي عروسته هنا الزاهد بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» بالإضافة لمحمد عبدالرحمن، وذلك خلال الموسم الرمضاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يتخلى عن عروسه ويراقص والدته ليلة زفافه.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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