أشرف عبدالباقي يحتفل بعيد ميلاده بصورة طريفة من شبابه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الـ 56، بطريقة طريفة.

الفنان المصري شارك جمهوره بصورة قديمة من شبابه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها مرتدي شورت قصير.

عبدالباقي أرفق الصورة بتعليق طريف قال فيه: “صورة حصرية ليا النهارده بعد ما احتفلت بعيد ميلادي ال٥٦ علي جبل اڤيريست.. عد يا ابني كام باك دول.. اللي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني”، متحديا كل من الفنان أحمد السقا، والفنان آسر ياسين، والفنان أمير كرارة، والفنان محمد هنيدي.

الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره، وأثنوا على طرافته بشدة.

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والفنان المصري أشرف عبد الباقي من مواليد 11 سبتمبر عام 1963، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، واكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية خشب الورد وكان أثناء ذلك يعمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم.

قدمه رأفت الميهي في السينما، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع، من أشهر مسرحياته: “باللو، شبورة، بشويش، لما بابا ينام، رد قرضي”.

من أهم مسلسللاته: “حضرة المحترم، يوميات زوج معاصر وراجل وست ستات”، وحقق شهرة كبيرة وواسعة في سلسلة مسرحيات تياترو مصر الذي جذبت الملايين لمشاهدتها.

ويُعد أشرف عبدالباقي السبب في شهرة العديد من النجوم الشباب وأشهرهم علي ربيع، و أوس أوس، وحمدي المرغني، ومحمد أنور، وإسراء عبد الفتاح، وويزو، وسارة درزاوي.