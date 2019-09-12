سامو زين يفاجئ جمهوره بلوك غريب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان السوري سامو زين جمهوره بمقطع فيديو حديث له، ظهر فيه بلوك مختلف تماما.

سامو ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، خلال تواجده في الجيم، وذلك بعدما قام بتغيير لون شعره وصبغه باللون الأصفر.

عدد كبير من جمهور الفنان السوري عبروا عن عدم إعجابهم باللوك الجديد، وأكدوا أن الشعر الأسود يليق به أكثر، فيما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بإطلالتها، وتكهنوا أن يكون اعتمد هذا اللوك من أجل عمل جديد.

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وكان الفنان السوري سامو زين قد طرح منذ عدة أيام أحدث أغنياته التي حملت اسم “قولي قولي”، عبر قناته الرسمية على موقع Youtube.

وأغنية “قولي قولي” من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان سامو زين، وتوزيع كرم عادل.

وأطلق سامو زين في شهر يوليو الماضي فيديو كليب أغنيته الجديدة “حب حب” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

وتعامل سامو زين في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس.