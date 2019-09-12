درة تكشف عن مرضها وتثير قلق جمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة التونسية درة قلق جمهورها، بكشفها عن مرورها بأزمة صحية.

الفنانة التونسية كتبت، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”: “أنا مريضة”، دون أن تكشف أي شيء عن طبيعة مرضها، وعما إذا كانت حالتها الصحية ستؤدي إلى توقف تصوير مسلسلها الجديد “بلا دليل” أم لا.

ويشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل” كل من خالد سليم، ودرة، وحازم سمير، وجمال عبد الناصر، وإسلام جمال، وأكرم الشرقاوي، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

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ومسلسل “بلا دليل” ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.

وكانت درة قد تلقت مؤخرا عرض زواج من متابع متزوج، عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن رغبته في الزواج منها على زوجته الأولى.

المتابع كتب: “نفسي اخدك يا درة .. درة على مراتي”، وهو ما أثار استياء الفنانة التونسية بشدة وردت بتعليق حاد، ناصحة المتابع بتعلم اللغة العربية.

درة ردت على المتابع بقولها: “اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول”.