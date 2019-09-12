شيكو يتبع «دايت» جديد والفنانون يسخرون منه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

في مزحة جديدة، شارك الفنان المصري شيكو جمهوره في صورة جديدة له أثناء اتباعه النظام الغذائي الجديد.

شيكو ظهر في الصورة من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهو يأكل «كبسة باللحم»، وكتب معلقا: «النهاردة اول يوم دايت».

الصورة حصدت العديد من التعليقات الطريفة من قبل الجمهور الذي سخر من الفنان، كما علق عدد من الفنانين أيضا ومنهم مي سليم، إيناس عز الدين، أحمد زاهر الذي طالبه بقطعة من الدايت.

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أما حسام الحسيني فطالبه أن يستمر على هذا النظام ولا يعود للوراء فأكد له شيكو بطرافة أنه سيثبت على هذا الدايت، كما علق الفنان مصطفى قمر على الصورة.

شيكو شارك في الموسم الرمضاني منذ عامين في مسلسل «خلصانة بشياكة»، مع الفنان أحمد مكي، هشام ماجد، دينا الشربيني، انتصار، ملك قورة.

العمل كان عودة للفنان أحمد مكي للدراما بعد فترة غياب، ولكن المسلسل لم يحقق النجاح المرجو منه.

وكان آخر أفلام شيكو فيلم «قلب أمه»، من بطولة هشام ماجد وشيكو ونور قدري ونجم “مسرح مصر” أوس أوس، وهو من إخراج عمرو صلاح، وتم عرضه في عيد الفطر الماضي.