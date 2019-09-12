سهير المرشدي تكشف سرا عن حمل ابنتها حنان مطاوع وسبب إخفائه عن الجميع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رُزقت الفنانة المصرية حنان مطاوع، بأول مولودة لها من زوجها المخرج أمير اليماني، وذلك وسط تفاجأ جمهورها حيث لم تعلن الفنانة عن حملها من قبل.

الفنانة سهير المرشدي، والدة حنان، كشفت أن ابنتها كانت لديها الرغبة في عدم الإعلان عن حملها والتكتم على كافة التفاصيل الخاصة بالولادة، لتكون مفاجأة لجمهورها.

سهير كشفت سرا عن ابنتها، وهي أنها كانت تصور دورها في مسلسل “لمس أكتاف” وهي حامل في شهرها الخامس، لكنها لم تظهر عليها أي ملامح للحمل حتى الشهر الثامن.

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وأضافت أن حنان ورثت هذا الأمر منها، حيث أنها أيضا لم تظهر عليها أي ملامح للحمل حتى الشهر الثامن وهي حامل في حنان، حيث قضت فترة الحمل بأكملها دون أن تظهر عليها أي علامات تشير إلى اقتراب موعد ولادتها.

الفنانة المصرية تابعت أن أكثر ما يزعجها في الفترة الحالية هو إصابتها بنزلة برد، تمنعها من التواجد بجوار حفيدتها “أماليا”، ورعاية ابنتها حنان مطاوع بعد الولادة، خوفًا على سلامتهما.

وكانت الفنانة حنان مطاوع قد نشرت صورة لها من غرفة العمليات برفقة زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، وهي تحمل طفلتها الصغيرة والتي حرصت على إخفاء وجهها.

وعلقت حنان على الصورة قائلة: “من فترة قريبة ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين.. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك”.