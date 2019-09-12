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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اتهمت الفنانة التونسية لطيفة مؤخرا إحدى الفنانات بمحاولة التجسس على ألبومها الجديد.
لطيفة أكدت أنها تعرف هذه الفنانة وتعلم أنها تتجسس عليها وعلى كل شيء يخص حياتها سواء أصدقاء أو مناسبات تحضرها، منذ 20 عاما.
الفنانة التونسية قالت، خلال استضافتها ببرنامج The Insider، إن الأمر وصل للتدخل في حياتها، مشددة على أنها لا تهتم كثيرا لأنها متسامحة ومتصالحة مع نفسها ومع كل شيء.
وأضافت أن ما أزعجها مخرا، هو أن الأمر وصل أن هذه الفنانة اتصلت بملحن يعمل معها على ألبومها الجديد لمعرفة ما تحضر له، وعاتبته لعدم عمله معها هي.
لطيفة رفضت ذكر اسم هذه الفنانة، لكنها وجهت لها رسالة، قالت فيها: “نحن في عصر التكنولوجيا تأكدي أن في تسجيلات اشتغلي على حالك وكل واحد يشتغل على حالة وبلاش أذية”.
وكانت لطيفة قد كتبت مؤخرا، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “مساء الفل عليكم .. انا من الصبح باضحك ومستغربه من تصرف ..... وتجسس إحداهن تحب تعرف انا عامله ايه جديد فى الألبوم”.
الفنانة التونسية أضافت: “طب انتى خايفه من ايه .خليكى فى البومك وبلاش شغل ...... موش كفايه ؟؟؟؟؟ #خليكى_فى_حالك”.
عدد كبير من جمهور الفنانة التونسية تكهنوا بأن الفنانة التي تقصدها هي الفنانة أصالة، خاصة أن ألبومهما سيتم طرحهما في أوقات متقاربة.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تؤكد: فنانة تتجسس عليّ منذ 20 عاما.. وهذه رسالتي لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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