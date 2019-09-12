أمل رزق: بناتي نقطة ضعفي.. وهذا أسوأ يوم بحياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية أمل رزق بعض أسرارها الشخصية وعيوبها وعن القرارات الخاطئة التي اتخذتها في حياتها.

أمل قالت إنها تزوجت في سن صغير قبل أن تتم العشرين من عمرها، وأنجبت أيضا في سن صغير، وفي الماضي كانت تعتبر ذلك قرارًا سيئًا وندمت عليه لسنوات.

الفنانة المصرية أكدت أن تفكيرها تغير بعد أن كبرت ابنتيها، حيث أحبت فكرة أن تكون صديقة لهما وأن يكون فارق العمر بينهن ليس كبير.

أمل قالت إنها تحب أن تعيش حياة طبيعية، وتعتمد على الله في كل أمورها، وتؤكد لنفسها طوال الوقت أن الله لن يضيع مجهود من أتقن عمله، ولذلك لا تقلق إن تأخر حقها.

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الفنانة المصرية قالت إن بناتها هن نقطة ضعفها، لأنها تخاف عليهما كثيرا، كما أنها تعتبرهن نقطة قوتها أيضا.

أمل رزق أشارت إلى أنها تحب المطبخ جدا، وتحب صنع الأكل لابنتيها، ومن الوجبات التي تحبها «المحشي والممبار».

وعن أسوأ يوم في حياتها قالت أمل في حوار لمجلة لها: « حين تدهورت حالتي الصحية قبل شهور، ولم أجد طبيباً يعالجني، حيث رفض أكثر من مستشفى استقبالي بسبب سوء وضعي الصحي، لكن الحمد لله تخطيت هذه الأزمة وتحسنت حالتي، فالصحة من أهم نِعم الله على الإنسان».

يُذكر أن أمل رزق تزوجت في بداية حياتها من إسماعيل كتكت وأنجب منه ابنتيها، وانفصلت عنه بعد ذلك.