وعد تثيير جدلاً كبيراً بشعر ابنتها الناري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السعودية وعد بعيد ميلاد ابنتها الوحيد «حسناء»، ونشرت صورة مميزة تجمعهما بدت فيها ابنتها تقبلها، وكتبت الفنانة معلقة عليها: «خص واحد بس يغير من ثباتيَ وثبات قلبي وشعوري وحتى ملامح وجهي يااجمل حب واجمل احساس استودعتك الله».

وفي الوقت الذي هنأ فيه فانز وعد، الفنانة السعودية بعيد ميلاد ابنتها، ركزت أغلب تعليقاتهم على طلّة ابنتها المثيرة، حيث بدت بشعر أحمر ناري، حيث انتقدها البعض مؤكدين أنها لا تناسب تقاليد المجتمع السعودي، في الوقت الذي رأها البعض الآخر حرية شخصية لا يجوز انتقادها.

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من ناحية أخرى، طرحت وعد أغنية جديدة بعنوان «قاعد على قلبك» من كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح، مع العلم أن الأغنية كانت بحوزة الفنان عبدالله عبدالعزيز لمدة 3 سنوات، إلا أن الفنانة السعودية نجحت في طرحها بصوتها.

يُذكر أن وعد غيرت أيضاً من طلّتها خلال الفترة الماضية، وحصلت على «لوك» جديد بمسايرة موضة الـ«راستا» التي اتبعتها كثيرات من نجمات العالم العربي، وأبرزهن، خبيرة التجميل جويل، النجمتين السوريتين جيني إسبر ونسرين طافش.