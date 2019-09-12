زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد بحضور كل نجوم ومشاهير مصر.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجمان المصريان أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما مساء الأربعاء الموافق 11 سبتمبر بأحد أكبر فنادق القاهرة بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير المجتمع المصري في مختلف المجالات.

«باربي» كان اللقب الذي اطلقه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هنا بمجرد انتشار الصور الأولى لها بفستان الزفاف الرسمي، والذي اختارت أن يكون من تصميم المصري سامو هجرس، حيث جسد قوامها الرشيق بشكل مثالي، بينما زينت رقبتها بعقد ماسي، وشعرها بتاج أنيق، كما اختارت ماكياج أبرز جمال ملامحها.

أما العريس فاختار بدلة شديدة الأناقة، حيث البنطلون الأسود، والجاكيت الأبيض، فكانت طلّة الزوجان محل اعجاب من الجميع.

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شعبية وجماهيرية هنا وأحمد وما يتمتع به الثنائي من علاقات صداقة قوية بالوسط الفني والإعلامي والرياضي كانت واضحة بالحفل، حيث حرص عدد كبيرمن مشاهير مصر على تلبية دعوة العروسين لحضور الزفاف.

ومن أبرز الحضور، كريم عبدالعزيز وزوجته، أحمد عز، علي ربيع، مصطفى خاطر، أكرم حسني، أشرف عبدالباقي، دنيا سمير غانم، أحمد مالك، اللاعب أحمد حسن، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي عمرو الليثي، محمود عبدالمغني، محمد عبدالرحمن، يوسف الشريف، روجينا، شيكو، هشام ماجد، محمد إمام، عمرو يوسف، وغيرهم.

يُذكر أن أحمد فهمي سبق وعقد قرانه على شهد رمزي ابنة المنتج محمد حسن رمزي، إلا أن العلاقة لم تكلل بالزواج، كما سبق وتزوج من منة حسين فهمي، ثم انفصل الثنائي بعد 3 سنوات زواج.