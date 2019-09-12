رحمة حسن بالحجاب في زيارة لجامع الأزهر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية رحمة حسن جمهورها بمجموعة صور لها، خلال زيارتها لجامع الأزهر الشريف ولمصر القديمة.
رحمة ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، برفقة عدد من صديقاتها، وكن يرتدين الحجاب خلال تواجدهن بداخل المسجد.
الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الزيارة، حيث كتبت: ” “القاهرة القديمة... إنها جميلة كالعادة”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها.
وكانت رحمة حسن قد شاركت متابعيها الشهر الماضي بصور لزيارتها لكنيسة القلب المقدس بفرنسا، والتي تتواجد بها خلال الوقت الحالي.
وظهرت رحمة في الصور وهي توقد الشموع في الكنيسة، وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور.
وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل “سابع جار”، الذي حاز على نسبة مشاهدة جماهيرية عالية، وهو من بطولة “دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم”، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات اَيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج اَيتن أمين، نادين خان، هبة يسري.
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