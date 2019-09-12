شكرا لقرائتكم خبر عن منذ طرحه.. فيلم Overcomer يحقق 25 مليون دولار محليًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Overcomer إلى 25 مليون دولار أمريكى خلال أسبوعين من طرحه، وذلك منذ طرحه يوم 23 أغسطس الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يصل باقى الدول حول العالم قريبا.
ويدور فيلم Overcomer حول تغير الحياة بين ليلة وضحاها للمدرب جون هاريسون عندما يخسر فريقه لكرة السلة، حتى يغلق مشروعه الخاص وهو أكبر مصنع للتصنيع وتغادر مئات العائلات من بلدتها، ويتساءل جون كيف سيواجه هو وعائلته المستقبل الغامض، وبعد موافقته على تدريب لاعبي التنس، التقى جون وزوجته، آمي، بالرياضي الطموح الذي دفعهما للقيام برحلة استكشافية.
الفيلم من إخراج اليكس كيندريك الذى شارك في الإنتاج بمشاركة ستيفن كيندريك، العمل من بطولة اليكس كيندريك، شاري ريجبي، ارين رايت طومسون، بريسيلا سي شيرر، كاميرون ارنيت، بن ديفيز، جاك ستيرنر، كيندريك كروس، هولي موريس، دنيس ارمسترونج، إليزابيث بيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ طرحه.. فيلم Overcomer يحقق 25 مليون دولار محليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.