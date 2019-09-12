شكرا لقرائتكم خبر عن صانع النجوم.. 7 معلومات عن المخرج اللبنانى الراحل سيمون أسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المخرج اللبنانى البارز سيمون أسمر لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها أحد مستشفيات بيروت ، ثم أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، فى وقت لاحق عن وفاة المخرج سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما.

وتستعرض "الخليج 365 " أبرز 7 معلومات عن المخرج اللبنانى الراحل "سيمون أسمر" :

- ولد في بلدة الكنيسة في منطقة المتن الأعلى بلبنان عام 1943.

- عُرف فى لبنان بـ "صانع النجوم" الأول وترك علامة فارقة في العمل التلفزيوني حتى قيل إنه لن يتكرر.

- في عام 1972 أطلق برنامج استوديو الفن، فجمع تحت سقفه هواة الأغنية، والشعر، والعزف .

Advertisements

- أسس أول مكتب إنتاج تلفزيوني فني في لبنان والعالم العربي تحت عنوان شركة استوديو الفن.

- حصد أكثر من 20 جائزة فى لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تليفزيونى عام 1994.

- أخرج العديد من الأعمال الفنية مثل برنامج "ستوديو الفن" و"نهر الفنون" فى لبنان.

- مجموع أعماله فى المجال المرئى والمسموع يفوق الثمانين برنامجاً.